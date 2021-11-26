"На мой взгляд, в мире сейчас нет ни одного тренера с приставкой и.о. (исполняющий обязанности – прим.). Поэтому зачем эти приставки? Конечно, человек заслужил это. Он вывел команду в плей-офф. Ибо у сборной провал был, честно говоря. Начало цикла было провалом. Человека бросили, грубо говоря, под танк. И он справился с этой задачей.

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Первоначально минимальное задание было выйти в плей-офф. Какой и.о. может быть? Я считаю, Петраков заслужил на то, чтобы быть главным тренером сборной Украины. Для него это будет мотивация. Хотя он и так нормально мотивирован. К Петракову вопросов нет. Но также у него будет еще больше авторитета в команде. Ребята увидят, что это действительно главный тренер сборной Украины.

Видно, что ребята к Петракову хорошо относятся. Он простой человек. Главное, не перегибать палку в некоторых моментах. Петраков – хороший тренер, хороший человек. И такое решение – это уважение для сборной, потому что там собраны лучшие футболисты", – отметил Шаран в интервью meta-ratings.

Напомним, сборная Украины в последнем туре группового этапа квалификации на ЧМ-2022 обыграла Боснию и Герцеговину (2:0), гарантировав участие в раунде плей-офф. Жеребьевка состоится уже сегодня, 26 ноября, начало в 18:00.

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