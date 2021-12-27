"В целом, у нас достаточно игроков – особенно в защите, также есть неплохие нападающие из молодежного состава, которых будем привлекать.

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Поэтому серьезного усиления не планируем, разве что это может быть 1-2 игрока атакующего звена. А так, будем работать над изменением тактической схемы.

Команда сейчас в отпуске. В Александрии собираемся 9 января 2021 года. Будем работать, привлекать молодежь и определять, кого брать на учебно-тренировочные сборы, которые запланированы с 21 января по 11 февраля в Турции", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, "желто-черные" завершили первую часть сезона УПЛ на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков – от лидера чемпионата Динамо их отделяет 14 пунктов.

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