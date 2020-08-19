Шаран озвучил трансферные планы Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о подготовке команды к новому сезону.

"Срочно ищем усиление. Надо закрывать позицию центрального защитника, потому что Глеб Бухал получил тяжелую травму. Антон Шендрик покинул команду, а Каспарс Дубра под вопросом. Поэтому сегодня на первом месте поиск именно центрального защитника.

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Конкретных задач президент клуба Сергей Кузьменко перед командой не поставил. Надо выходить на поле, побеждать и показывать хороший, качественный футбол", – цитирует Шарана официальный сайт клуба.

Напомним, предыдущий сезон александрийцы завершили на пятой строчке турнирной таблицы УПЛ.

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