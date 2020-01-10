toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Шаран озвучил приоритетную цель Александрии на сезон

10 января 07:30 272 Читати українською
Шаран озвучил приоритетную цель Александрии на сезон
Владимир Шаран / официальный сайт УЕФА

Главный тренер Александрии Владимир Шаран оценил выступление команды и определился с главной целью в текущем сезоне.

"После того, как я проанализировал все матчи этого турнира, могу сказать, что Александрия имела возможность замахнуться на большее, чем просто участие в соревнованиях. Нашим ребятам элементарно не хватило мастерства и опыта.

Александрия не может согласовать трансфер бразильца – Шаран назвал причину

Мы понимаем, что деньги с неба не падают, но верим нашему президенту, который сказал, что стабильность 2019 года, по меньшей мере, сохранится. У нас все хорошо. Александрия снова хочет в Лигу Европы.

Кто не хотел бы повторить прошлогодний успех? Эта бронза стала бы для нас золотой. Но мы прекрасно понимаем, что Заря стала сильнее, понимаем, что и Десна хочет попасть в призеры. Однако для Александрии приоритетная задача – попадание в еврокубки", – отметил Шаран в комментарии Команда№1.

Напомним, Александрия занимает 5 место в УПЛ, имея в активе 33 пункта (столько же у четвертой Десны) и выбыла из группового этапа Лиги Европы, заняв последнее место в группе I с 3 очками.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами

blog_ava
Коломойский назвал причину "смерти" Днепра
17 января
2623
Теги
Заря Заря Десна Десна Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
8
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук