"Хочу поздравить Динамо с заслуженной победой. Первые 20 минут поединка мы вообще провалили, потом ребята собрались, но, к большому сожалению пропустили мяч. Динамо могло забивать раньше после хороших комбинаций, или когда Лонвейк попал в перекладину. Во втором тайме мы стали играть агрессивнее, встречать соперника выше, и в принципе, первые 15 минут провели неплохо, но имя Динамо говорит само за себя.

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Киевлянам удался выход из-под прессинга, мы получили второй мяч в свои ворота, после чего матч уже доигрывался, хотя в конце встречи мы заслуживали того, чтобы отличиться, в частности, после стандартных положений, и когда Гончар выходил к воротам со стороны.

Повторюсь, Динамо заслуженно победило, и мы будем уже готовиться к следующим поединкам. У каждой команды свои задачи. Мы понимаем, какие они у Динамо и хорошо знаем свои. К каждому поединку мы готовимся очень тщательно, несмотря на то, это Динамо, или Шахтер, Заря или какая-то другая команда, которая находится внизу турнирной таблицы. Впереди еще 10 игр, надеюсь, свою задачу мы все-таки выполним", – цитирует Шарана официальный сайт Динамо.

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