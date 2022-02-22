"Сборы были нормальными, в целом доволен ими. Все, что запланировали, выполнили – это самое главное. Что касается контрольных матчей, то все они состоялись в соответствии с планом.

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В общем, условия для проведения сбора в Минае были хорошими. Единственное, что футбольные поля в этот раз были не такого качества, как хотелось бы. Все из-за сильных осадков.

Селезнев? Как и другие ребята, проявил себя на сборах хорошо. А вот взаимопонимание с партнерами на поле оставляет желать лучшего", – цитирует Шарана Meta-ratings .

Напомним, в этом сезоне опытный нападающий провел в футболке закарпатцев 16 поединков, в которых отличился голом и результативной передачей.

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