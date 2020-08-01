toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шаран озвучил планы Александрии на межсезонье и назвал соперников в товарищеских матчах

08:24 - Читати українською
Шаран озвучил планы Александрии на межсезонье и назвал соперников в товарищеских матчах
Владимир Шаран / фото: ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран проанализировал выступления в прошлом сезоне и поделился планами подготовки к новому первенству.

"Я считаю, что чемпионат, который завершился, был для нашей команды весьма удачным. Особенно я доволен первой его частью. В этот период команда представляла интересы Украины в Лиге Европы, и как по мне, эти выступления были довольно удачными. Для нас как дебютантов выступления в группе Лиги Европы запечатлелись в сознании и сделали хороший урок для повышения мастерства. Мы первыми из команд Премьер-лиги отобрали очки у действующего чемпиона – Шахтера, довольно прилично противостояли луганской Заре, уверенно переиграли Ворсклу, СК Днепр-1, Карпаты, Олимпик.

Шаран определился со своим будущим в Александрии

Вторая часть чемпионата из-за эпидемии коронавируса предстала перед нами достаточно высоким барьером. Не хочу оправдываться, но после рестарта чемпионата мы потеряли такой важный игровой компонент, как физическая готовность. В некоторых матчах я сам не мог узнать свою команду. И как результат провальные матчи против Динамо и Десны, где мы оставались в меньшинстве и пропустили непристойное количество мячей.

После короткого отпуска, мы соберемся уже 5 августа и приступим к довольно короткому учебно-тренировочному сбору перед началом нового чемпионата. Уже запланировано два спарринга на 9 августа с Ворсклой и 15 августа с СК Днепр-1. Очень важно, чтобы мы были готовы максимально до второго тура, ведь после первого тура будет пауза на матчи сборной Украины в Лиге Наций против Швейцарии и Испании", – цитирует Шарана пресс-служба Александрии.

"Луческу может продать Цыганкова": состав и трансферы Динамо глазами ведущего СМИ, близкого к румыну

blog_ava
Главные новости футбола 31 июля: Динамо прощается с вице-чемпионом мира, новые претенденты на Шведа и Супрягу
07:00
3189
Теги
Александрия Александрия Владимир Владимир Шаран Межсезонные сборы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
8
мин
Арсенал
19:30
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук