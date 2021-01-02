"21 января начнется наш первый турецкий сбор в Аланье. Мы любим проводить сборы в этом высокогорном районе. Там мы сыграем спарринги с болгарскими командами. Вероятно, нашими соперниками будут ЦСКА, Черно Море, Славия, а также там будут некоторые македонские клубы.

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После двух выходных, которые мы проведем в Турции, мы переедем в Белек, где и проведем второй сбор. Мы будем проживать в гостинице "Susesi". Там мы запланировали проведение 3-х контрольных матчей. Вероятно, сыграем с чемпионом Казахстана Кайратом. Еще 2 других оппонента подбираются сейчас.

11 февраля мы прилетим в Запорожье. 13 февраля запланирован наш первый матч чемпионата Украины в Мариуполе. Чуть позже решим логистику. Или сразу из Запорожья вернемся домой, или оттуда поедем на матч в Мариуполь", – поделился Шаран в интервью Sportarena.

Отметим, что Александрия завершила первую часть сезона УПЛ на восьмой строчке, имея в активе 16 очков.

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