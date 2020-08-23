Шаран озвучил цели Александрии на сезон

Главный тренер александрийцев Владимир Шаран рассказал о планах и амбициях своей команды.

"Хочу поблагодарить президента клуба Сергея Анатольевича Кузьменко, который сохранил команду, хотя это было сделать не так просто. Он амбициозный человек, который ставит перед собой высокие цели.

Александрия – Мариуполь: Шаран рассказал об особой тактике, выбранной на поединок

И перед нами также стоят цели – выйти в еврокубки. Мы будем в каждом матче стараться отдавать все силы для победы", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, в первом туре чемпионата Украины александрийцы на своем поле уверенно победили Мариуполь 4:1, испортив дебют в УПЛ главному тренеру соперника Остапу Маркевичу.

Александрия разгромила Мариуполь в первом матче Маркевича в УПЛ