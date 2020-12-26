"Конечно, каждый тренер хочет высоких результатов от своей команды. Тем более, что перед нами стоят всегда высокие задачи – попадание в еврокубковую зону.

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В первом круге мы провели 8 домашних поединков, пытались набрать как можно больше очков и завершить его на приличном месте – ближе к лидерам. Результатами первой части чемпионата, конечно, мы не можем быть довольны. Хотя понимаем, что для этого есть серьезные причины. Основная, на мой взгляд, – нестабильность игры и состава. Когда у нас никто не выпадает, мы демонстрируем достойный уровень игры. За прошедшие полгода мы только два матча подряд сыграли оптимальным составом", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, "желто-черные" завершили первую часть сезона УПЛ на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков – от лидера чемпионата Динамо их отделяет 14 пунктов.

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