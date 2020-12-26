Шаран озвучил амбициозные планы Александрии на вторую половину сезона УПЛ
Главный тренер Александрии Владимир Шаран подвел итоги осенней части чемпионата Украины.
"Конечно, каждый тренер хочет высоких результатов от своей команды. Тем более, что перед нами стоят всегда высокие задачи – попадание в еврокубковую зону.
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В первом круге мы провели 8 домашних поединков, пытались набрать как можно больше очков и завершить его на приличном месте – ближе к лидерам. Результатами первой части чемпионата, конечно, мы не можем быть довольны. Хотя понимаем, что для этого есть серьезные причины. Основная, на мой взгляд, – нестабильность игры и состава. Когда у нас никто не выпадает, мы демонстрируем достойный уровень игры. За прошедшие полгода мы только два матча подряд сыграли оптимальным составом", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.
Напомним, "желто-черные" завершили первую часть сезона УПЛ на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков – от лидера чемпионата Динамо их отделяет 14 пунктов.
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