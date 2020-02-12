Шаран озвучил амбициозные планы Александрии на вторую часть сезона

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о задачах, которые поставил перед командой президент "желто-черных".

"Перед тренировочным сбором была встреча с президентом клуба. Он заявил, что мы хотим играть в Лиге Европы, желательно на групповом этапе. Но на первый план выходит задача попасть в еврокубковую зону.

"Он отключил телефон и не доехал к нам": Шаран рассказал о срыве перехода Гуцуляка в Александрию

Прекрасно понимаем, что и Заря, и Десна, и Динамо – это очень серьезные соперники. Но будем стараться делать все возможное. Я вижу, что у ребят мотивация есть, стимул есть, в этом плане все в порядке. Будем настраиваться на каждый матч, а не только на встречи в первой шестерке. Перед шестеркой еще 4 важных матча в весенней части чемпионата. И в Кубке хочется дать бой Динамо", – сказал Шаран в комментарии программе "Футбольный формат".

К слову, Александрия перед стартом второй части сезона с 33-ю очками занимает пятую строчку в чемпионате Украины.

Карпаты в матче-триллере выстояли против датского Кеге – Каниболоцкий парировал пенальти