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Шаран ответил критикам, которые не верили в мотивацию Александрии на матч против Динамо

12 июля 23:07 - Читати українською
Шаран ответил критикам, которые не верили в мотивацию Александрии на матч против Динамо
Владимир Шаран / Сайт Александрии

Наставник Александрии Владимир Шаран оценил действия своей команды в матче против Динамо (2: 2).

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямин Вербич 63’
Беньямин Вербич 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямин Вербич
75’ Беньямин Вербич
89’ Максим Третьяков

"Мы настраивались только на победу, но довольны и ничейным результатом, все же сравняли счет в конце. Было много разговоров, что Александрия не будет играть в полную силу, потому что ей уже ничего не нужно. А мы доказали людям, которые такое говорили, что у нас есть характер и самоотдача.

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Мы сыграли в атакующий футбол, с двумя нападающими. В первом тайме 30 минут имели преимущество, пока не выпал Артем Ситало. Считаю, что ничья – закономерный результат. Как Динамо хотело победить, так и мы", – подытожил Шаран в комментарии телеканалу" Футбол ".

Напомним, Александрия уже гарантировала себе 5 строчку УПЛ, которая дает право на плей-офф за место в еврокубках.

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Теги
Александрия - Динамо Киев Владимир Владимир Шаран Александрия Александрия
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