"Для нас самое главное, что игра состоялась. Я благодарен работникам стадиона за то, что почистили поле после снега. Безусловно, эта игра была итоговой перед вылетом в Турцию. В первом тайме мы просматривали новичков и с некоторыми решили попрощаться. Даже с теми, кто играл у нас на контракте.

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Во втором тайме я увидел агрессивный футбол, нацеленный на атаку. Понимаю, что соперник, возможно, не того уровня, но команда неплохая. Так что в целом я доволен. Самое главное – чтобы не было травм. Сейчас у нас будет три дня выходных, а дальше мы готовимся в Турцию", – сказал Шаран для ТК Футбол.

Напомним, после 18-ти туров УПЛ Минай остается в зоне вылета – 15-е место.

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