Главный тренер Александрии Владимир Шаран не переживает из-за интереса к некоторым из игроков команды.

"Ранее были разговоры о Кирилле Ковальце, Евгении Банаде, Валерии Лучкевиче, но пока тишина. Эти ребята у нас на контракте, работают, поэтому пока мы с руководством клуба не заостряем внимания на этой теме", – поделился Шаран в интервью Команда№1.

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Напомним, ранее появлялась информация, будто бы СК Днепр-1 предлагал 500 тысяч евро за Кирилла Ковальца, однако Александрия оценила своего игрока дороже.

К слову, тренер александрийцев Владимир Шаран ранее анонсировал омоложение состава. Его подопечные завершили первую часть сезона УПЛ на восьмой строчке.

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