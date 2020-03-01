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Шаран отправил двух игроков Александрии в дубль после потери очков со Львовом

12:49 112 Читати українською
Шаран отправил двух игроков Александрии в дубль после потери очков со Львовом
Антон Шендрик / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Александрии Владимир Шаран сдержал слово и наказал виновника игры против ФК Львов (1:1).

54’ Никита Татарков
87’ Тавареш Альваро
 
Богдан Мишенко 10’
10’ Богдан Мишенко
54’ Никита Татарков
87’ Тавареш Альваро

После матча 20-го тура УПЛ ФК Львов – Александрия Владимир Шаран пообещал отправить в дубль игрока, из-за которого команда не досчиталась очков.

Шаран жестко наказал игрока Александрии после ничьей со Львовом

Им стал защитник Антон Шендрик, сообщает sport.ua со ссылкой на ТК Футбол. Также вместе с Шендриком в молодежную команду понизили хавбека Максима Задераку.

После 20-ти туров УПЛ Александрия расположилась на 5-й строчке турнирной таблицы с 34 очками.

Александрия упустила победу над Львовом, играя в большинстве

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Теги
Антон Шендрик Антон Шендрик Максим Задерака Максим Задерака Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран Львов - Александрия
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