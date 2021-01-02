"Я не буду говорить, как некоторые главные тренеры, что мы хотим быть чемпионами. Я буду доволен итоговым 5-м местом.

Шаран назвал имена 5-ти игроков, которые вскоре покинут Александрию

Это реальный результат для нас в чемпионате Украины. Также мы хотим попасть в финал Кубка Украины. Вот наши задачи на весеннюю часть", – сказал Шаран в комментарии изданию Sportarena.

Напомним, на зимнюю паузу Александрия ушла на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Украины, набрав 14 очков. От лидера первенства – Динамо – подопечные Шарана отстают на 14 пунктов.

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