"Меня действительно приглашали в Минай. Я вел переговоры с этим клубом.

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Однако, взвесив все "за" и "против", принял решение воздержаться от этого предложения", – сказал Шаран в комментарии Meta Ratings.

Напомним, вариант с 50-летним специалистом закарпатцы рассматривали еще до появления у руля Миная нынешнего наставника команды Игоря Леонова. Ранее Шарана сватали также в Кривбасс.

После 11-ти туров Минай в турнирной таблице УПЛ идет тринадцатым, имея в своем активе 7 очков.

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