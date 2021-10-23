Шаран отказался от возвращения в УПЛ
Украинский специалист Владимир Шаран имел возможность возглавить закарпатский Минай.
"Меня действительно приглашали в Минай. Я вел переговоры с этим клубом.
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Однако, взвесив все "за" и "против", принял решение воздержаться от этого предложения", – сказал Шаран в комментарии Meta Ratings.
Напомним, вариант с 50-летним специалистом закарпатцы рассматривали еще до появления у руля Миная нынешнего наставника команды Игоря Леонова. Ранее Шарана сватали также в Кривбасс.
После 11-ти туров Минай в турнирной таблице УПЛ идет тринадцатым, имея в своем активе 7 очков.
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