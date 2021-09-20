"Предлагали быть экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Сначала дал добро во время чемпионата Европы, но потом все взвесил и решил, что это не моё. Мне лучше заниматься своим делом. А обсуждать других тренеров и игру команд – это не моё.

Шаран побаивается посещать матчи украинских команд – специалист хочет избежать слухов о несуществующих назначениях

Ранее слышал, что там говорят об игре моей команды. Когда говорят хорошее – это приятно, а когда плохое – не всегда объективно, потому что не знали много моментов. Не стоит обсуждать других коллег.

Меня сватают в Кривбасс? Я не слышал об этом. Это все потому, что я тоже в Кривом Роге проживаю. Но пока все безосновательно. Знаю всех руководителей, общался с ними неоднократно, играл за ветеранов", – цитирует Шарана SportArena.

Топ-10 українських тренерів на цей момент – рейтинг "Футбол 24"