"Новички? Впечатление о них положительно. Хотя все готовы в полной мере, нужно еще дорабатывать в физическом плане. Ведь кто присоединился к нашей команде во время сбора, а кто-то болел по 5-7 дней, из-за чего выпадал из обоймы.

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А вот по части психологии уверенности прибавили одержанные в конце сбора победы в спаррингах. После них настроение у ребят хорошее. Понимаю, что за период пребывания в Турции были трудные матчи, в которых подопечные играли по одному тайму. В двух же заключительных поединках – с узбекской Согдианой и Агробизнесом провели на поле больше игрового времени", – поделился Шаран в комментарии meta-ratings.

Добавим, что Минай этой зимой подписал Евгения Ефремова, Игоря Дуця, Александра Аксенова, Александра Бандуру, Юрия Коломойца, Ловро Грайфонера, Дмитрия Касимова, Владислава Наумца и Алексея Шпака.

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