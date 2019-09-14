Шаран оценил новичков Дубру и Тейшейру

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал перспективы Каспарс Дубры и Жоау Тейшейры.

"Дубра сыграл в чемпионате уже несколько матчей. Посмотрели, как он за сборную сыграл, но, к сожалению, 0:6 от Австрии они получили. В принципе, он втянулся уже, немного перестраивается, потому что у нас другие требования. Но в плане защиты хотелось бы прибавлять.

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Тейшейра уже и общается с парнями, потому что у нас английским владеют игроки, 3-4 футболиста очень неплохо владеют ним. Понимает, что мы от него требуем. Хоть и по матчу, что я видел, есть претензии, но мы с ним пообщались, парень понимает, что мы будем требовать. Но он еще не в тех кондициях, которые хотели бы видеть.

Надеемся, он нам поможет. Может, не в следующем матче, но в ближайшее время надеемся на этого игрока", – сказал Шаран Футбол NEWS.

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