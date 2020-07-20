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Шаран объяснил важность ничьей для Александрии в матче с Шахтером

20 июля 10:42 - Читати українською
Шаран объяснил важность ничьей для Александрии в матче с Шахтером
Владимир Шаран / фото: ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился впечатлениями от поединка 32-го тура УПЛ против Шахтера (2:2).

89’ Алексей Довгий
90+1’ Евгений Банада
 
Тете 24’
Манор Соломон 32’
24’ Тете
32’ Манор Соломон
89’ Алексей Довгий
90+1’ Евгений Банада

"Мы серьезно настраивались на этот поединок. Несмотря на то, что мы знали об участии молодых игроков в команде соперника. Мастерство действительно на высоком уровне у футболистов Шахтера.

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Сначала мы хотели прессинговать, играть на половине поля соперника, и у нас это получалось. Но после пропущенного гола я не узнал команду – она ​​стала играть растерянно, неправильно тактически и получила хороший второй мяч в свои ворота. Не было того азарта, желания, чтобы сравнять счет.

В перерыве мы сделали некоторые изменения и в тактическом плане считаю, что сыграли правильно, забив два мяча. Это очень важная ничья для нашей команды, для его психологического состояния", – приводит слова Шарана YouTube-канал Александрии.

Напомним, подопечные Шарана спасли ничью, уступая Шахтеру по ходу встречи (2:2). Однако, сезон для Александрии не завершен – команда сразится в плей-офф за место в еврокубках. Первый полуфинал александрийцы проведут против СК Днепр-1 25 июля.

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