Шаран: Недоволен кадровым потенциалом Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о кадровых проблемах команды.

"Иван Шранц и бразилец Андерсон Чуби, которые были в Александрии на просмотре? Оба оставались у нас недолго – после первого же спарринга их отправили домой.

Шаран недоволен уровнем игроков, которые прибывают на просмотр в Александрию

Я всегда делал и буду делать ставку на украинских футболистов. Самоотверженный труд, настойчивость и взаимопонимание с их стороны – все это в тренировочном процессе. Подгонять же кого-нибудь, как случается в работе с иностранцами, я не хочу.

Мы ожидаем приезда потенциального новичка на позицию нападающего, которого я хотел бы видеть в нашей команде. Это игрок хорошего уровня, к тому же с украинским паспортом. Но пока вопрос еще не решился.

На данный момент не чувствую удовлетворения кадровым потенциалом команды. Она укомплектована не в полном объеме – особенно после того, как ушел из команды Бондаренко", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

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