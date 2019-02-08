toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭМИЛИАНО САЛА ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД

Шаран: Недоволен кадровым потенциалом Александрии

08:00 103 Читати українською
Шаран: Недоволен кадровым потенциалом Александрии
Владимир Шаран / Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о кадровых проблемах команды.

"Иван Шранц и бразилец Андерсон Чуби, которые были в Александрии на просмотре? Оба оставались у нас недолго – после первого же спарринга их отправили домой.

Шаран недоволен уровнем игроков, которые прибывают на просмотр в Александрию

Я всегда делал и буду делать ставку на украинских футболистов. Самоотверженный труд, настойчивость и взаимопонимание с их стороны – все это в тренировочном процессе. Подгонять же кого-нибудь, как случается в работе с иностранцами, я не хочу.

Мы ожидаем приезда потенциального новичка на позицию нападающего, которого я хотел бы видеть в нашей команде. Это игрок хорошего уровня, к тому же с украинским паспортом. Но пока вопрос еще не решился.

На данный момент не чувствую удовлетворения кадровым потенциалом команды. Она укомплектована не в полном объеме – особенно после того, как ушел из команды Бондаренко", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

Яремчук, Бондаренко, Коломоєць та ще 6 гравців, яких розкрив Володимир Шаран

Теги
Владимир Шаран Владимир Шаран Александрия Александрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
31
мин
Кьево
21:30
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук