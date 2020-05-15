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Шаран не верит в возможность правильной подготовки игроков к дате возобновления УПЛ

00:20 2 Читати українською
Шаран не верит в возможность правильной подготовки игроков к дате возобновления УПЛ
Владимир Шаран / Сайт Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран скептически настроен относительно возможности набрать полноценную форму за две недели.

"Считаю, что подготовить футболистов за такой срок – нереально. Но задача тренерского штаба заключается в том, чтобы подтянуть физические кондиции.

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Теоретически времени до 30 мая хватит, но считаю, что его все же может не хватить для как можно лучших кондиций. Подготовить сможем, но как – будет известно позже", – пояснил Шаран в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, перед остановкой чемпионата Украины Александрия шла на пятой строчке, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

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Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
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