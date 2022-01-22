"Многие игроки приехали на просмотр, тренерский штаб уже познакомился с теми футболистами, которые на контракте в клубе. Работы много, двукратные занятия, акцент на физической подготовке. Конечно, просматриваем потенциальных новичков. После игры с Дебреценом начинается решающий сбор перед вылетом в Турцию.

Шаран озвучил требования, которые ставил перед руководством Миная

Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева. Он такой же равноценный игрок, как и все остальные в Минае. Я сказал ему, чтобы он вел себя так, как должен вести себя профессиональный футболист. Мы договорились с ним.

Я вижу, как он самоотверженно и упорно работает. Он скинул пару килограммов, я надеюсь на этого игрока. Я зацикливаться на нем не буду. У нас, в первую очередь, коллектив, я ребятам это объяснил. Поэтому надеюсь, что мы найдем общий язык", – сказал Шаран в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, 50-летний специалист возглавил Минай 14 января 2022 года. По итогам осенней части сезона "лисы" набрали 10 очков и занимают в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю строчку.

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