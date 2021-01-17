Главный тренер "желто-черных" Владимир Шаран признался, против кого его команде тяжелее всего играть в УПЛ.

"Кто из соперников по чемпионату был для Александрии самым неудобным? Тот, кто закрывался на своей половине поля.

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Львову мы смогли забить только с 11-метровой отметки. Рух, хоть и прессинговал, но преимущество было на нашей стороне. В итоге – 0:0. А Минаю мы и вовсе проиграли", – сказал Шаран в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, на зимнюю паузу Александрия ушла на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Украины, набрав 14 очков. От лидера первенства – Динамо – подопечные Шарана отстают на 14 пунктов.

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