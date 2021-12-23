"Мы встретились, переговорили. Приятная компания: президент, вице-президент, директор клуба, спортивный директор. Сели, пообщались, часа три примерно. На этом все завершилось. Я поехал дальше отдыхать. Я был в Сходнице, за мной приехали, забрали в Ужгород. Потом я уехал.

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Амбиции есть, мы говорили об этом. Оставить команду в УПЛ – это тоже амбиции. Я сказал, что и как я вижу. Я работал много лет в Александрии, там есть определенные условия, чтобы команда прогрессировала. Хочется работать, но команде нужно усиление. Люди хотят ставить задачи и выполнять их. Но нужные условия для игроков.

Для меня финансы – не самое главное. Хочу, чтобы футболисты зарабатывали и выполняли ставимые задачи. Для этого требуются определенные условия: тренировочные поля, питание, проживание", – поделился Шаран в комментарии Футбол News.

Недавно Минай объявил о разрыве контракта с Игорем Леоновым. После 18 туров чемпионата Украины закарпатцы расположились в зоне вылета на 15-й строчке.

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