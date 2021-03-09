"Собственно говоря, надеялся, что буду нервничать меньше, чем в среду (в матче Кубка Украины, – Футбол 24), но не получилось. Мы понимали, что обе команды будут стремиться к победе, особенно СК Днепр-1. Команда играет и заслуживает другого места.

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И мы понимали наши кадровые проблемы: Лучкевич, Ковалец, Гордиенко, Бухал. Поэтому считаю, что правильно построили свою игру, выбрав схему с тремя центральными защитниками. Действиями в защите я доволен, ведь сыграли на ноль. А в атаке сыграли не так, как хотели. Но, несмотря на кадровые проблемы, понимаем, что ничейный результат для нас приемлем в этом матче. СК Днепр-1 во втором тайме должен был забивать дважды или трижды.

Собираемся ли мы в этом сезоне еще бороться за еврокубки? Конечно, ведь еще играть и играть. Я говорил еще в начале нашему президенту: если не будет серьезных кадровых проблем, мы будем до конца бороться. Понимаем, что не хватает скамейки, которая должна быть у команд, которые ставят высокие цели.

У нас есть Кубок и в чемпионате еще не все потеряли. Мы не надеемся догнать Десну или Зарю, но реально можем побороться за 5-е место. Все это будет зависеть от стабильности состава", – цитирует Шарана официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, после 17-ти туров Александрия занимает в турнирной таблице УПЛ шестое место, набрав 23 очка.

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