Шаран нашел позитив в утраченной победе Александрии над Десной
Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал ничью своей команды в матче 8-го тура УПЛ с Десной (2:2).
"Обе команды играли в хороший футбол. Осенний футбол на хорошем поле. В первом тайме мы правильно построили тактическую схему. Знали, наши физические кондиции, понимали, что весь матч не выдержим.
Александрия – Десна – 2:2 – видео голов и обзор матча
Поэтому старались сыграть более компактно в защите. Когда команда пропускает, нужно что-то делать в раздевалке в перерыве. Мы перестроились, стали больше играть на атаку. Во втором тайме увидели ту игру в атаке, которую хотели. А в первом тайме действовали в защите нормально – один момент был у Десны у наших ворот.
Боевая ничья. Закономерный результат. Хотя, много пенальти пробивают в наши ворота. Я хочу только похвалить своих ребят, ведь после коронавируса не все готовы физически. Однако все выкладывались, кто как мог и я им за это благодарен", – сказал Шаран в комментарии каналу "Футбол".
Напомним, в матче 8-го тура УПЛ Александрия не смогла удержали победу над Десной и расписала с командой Рябоконя боевую ничью.