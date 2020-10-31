"Обе команды играли в хороший футбол. Осенний футбол на хорошем поле. В первом тайме мы правильно построили тактическую схему. Знали, наши физические кондиции, понимали, что весь матч не выдержим.

Александрия – Десна – 2:2 – видео голов и обзор матча

Поэтому старались сыграть более компактно в защите. Когда команда пропускает, нужно что-то делать в раздевалке в перерыве. Мы перестроились, стали больше играть на атаку. Во втором тайме увидели ту игру в атаке, которую хотели. А в первом тайме действовали в защите нормально – один момент был у Десны у наших ворот.

Боевая ничья. Закономерный результат. Хотя, много пенальти пробивают в наши ворота. Я хочу только похвалить своих ребят, ведь после коронавируса не все готовы физически. Однако все выкладывались, кто как мог и я им за это благодарен", – сказал Шаран в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, в матче 8-го тура УПЛ Александрия не смогла удержали победу над Десной и расписала с командой Рябоконя боевую ничью.

Александрия в родных стенах расписала боевую ничью с Десной