Шаран: Мы давно не играли так агрессивно в первом тайме, как в матче против Ворсклы

Наставник Александрии Владимир Шаран прокомментировал победу своей команды в матче против Ворсклы (2:0).

"Очень хороший матч, думаю понравился всем болельщикам. Мы давно не действовали так агрессивно, как в первом тайме. Практически ни единого шанса не дали команде суперника. Ребята хотели победить.

Александрия – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы встречали соперника выше, прессинговали, не давали им выполнять длинные передачи, особое внимание уделили Шарпару, который ведет игру полтавчан. Хочу поблагодарить команду, что она выдержала этот темп. В первом тайме могли забивать и больше.

Важно, что мы поменяли 4-х игроков, которые были не в лучших кондициях после матча с Динамо. Мне приятно, что футболисты честно сказали, что не готовы играть. Освежили состав и дали сыграть Протасову и Ковальцу.

Я сказал ребятам перед матчем, что на 50 процентов игру будут решать стандарты. К каждому нужно было подходить как к последнему. Во втором голе здорово разыграли комбинацию.

Мы не смотрим в турнирную таблицу, чемпионат очень длинный. На разговоры о бронзе я не обращаю внимания. Нужно реально смотреть на вещи, главное, чтобы игроки были здоровы", – рассказал Шаран телеканалу Футбол.

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