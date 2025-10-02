Шаран может сенсационно вернуться в Александрию – известный тренер получит новую роль
10:50 - Читати українською
Бывший тренер Александрии Владимир Шаран может стать главным наставником дубля Александрии.
Александрия может вернуть Владимира Шарана в клуб, сообщает SportArena.
Александрия получила наказание от КДК УАФ за поведение болельщиков в матче против Динамо
Руководство "горожан" рассматривает назначение своего бывшего наставника на должность главного тренера дубля команды.
Шаран возглавлял Александрию с 2013 по 2021 годы. Вместе с ним "горожане" вернулись и закрепились в УПЛ. Шаран в сезоне 2018/2019 привел Александрию к третьему месту в УПЛ, а в кампании 2019/20 его команда играла в групповом этапе Лиги Европы.
Последним местом работы Шарана был Минай, который он возглавлял с 2022 по 2023 годы.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter