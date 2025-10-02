Александрия может вернуть Владимира Шарана в клуб, сообщает SportArena.

Руководство "горожан" рассматривает назначение своего бывшего наставника на должность главного тренера дубля команды.

Шаран возглавлял Александрию с 2013 по 2021 годы. Вместе с ним "горожане" вернулись и закрепились в УПЛ. Шаран в сезоне 2018/2019 привел Александрию к третьему месту в УПЛ, а в кампании 2019/20 его команда играла в групповом этапе Лиги Европы.

Последним местом работы Шарана был Минай, который он возглавлял с 2022 по 2023 годы.

