Шаран: Я не понял, почему арбитр не назначил пенальти в ворота Динамо

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал минимальное поражение (0:1) в матче 11 тура УПЛ против Динамо.

"Я не понял, почему арбитр не назначил одиннадцатиметровый в ворота Динамо при счете 0:0, еще и показав желтую карточку нашему нападающему Безбородко.

Динамо - Александрия: гол с заявкой на топ-чемпионат, продолжение серий, новые травмы и старая проблема киевлян

Но по игре, по самоотдаче, по конструктивности – я доволен", – сказал Шаран в эфире программы "Профутбол" на телеканале 2+2.

Напомним, на 25-й минуте поединка Динамо – Александрия Денис Попов в своей штрафной жестко сыграл против своего тезки Бозбородько. Однако рефери не разглядел в этом эпизоде ​​нарушения правил. Поединок завершился минимальной победой киевлян благодаря голу Виталия Миколенко.

"У Львові – бардак та анархія": чому Динамо не здивувало, або Хто приїде у Шахтар