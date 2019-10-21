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Шаран: Я не понял, почему арбитр не назначил пенальти в ворота Динамо

17:24 52 Читати українською
Шаран: Я не понял, почему арбитр не назначил пенальти в ворота Динамо
Владимир Шаран / фото: ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал минимальное поражение (0:1) в матче 11 тура УПЛ против Динамо.

32’ Виталий Миколенко
 
32’ Виталий Миколенко

"Я не понял, почему арбитр не назначил одиннадцатиметровый в ворота Динамо при счете 0:0, еще и показав желтую карточку нашему нападающему Безбородко.

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Но по игре, по самоотдаче, по конструктивности – я доволен", – сказал Шаран в эфире программы "Профутбол" на телеканале 2+2.

Напомним, на 25-й минуте поединка Динамо – Александрия Денис Попов в своей штрафной жестко сыграл против своего тезки Бозбородько. Однако рефери не разглядел в этом эпизоде ​​нарушения правил. Поединок завершился минимальной победой киевлян благодаря голу Виталия Миколенко.

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