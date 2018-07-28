Шаран: Я не ожидал, что будет такой старт

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился впечатлениями после матча с Зарей во 2-м туре УПЛ.

"Я не ожидал, что будет такой старт. На сборах у меня были серьезные претензии к своим футболистам. Но прошла игра с Кременем, увидели свои проблемные места и стали правильно играть тактически. Эти две победы – заслуженные. Сегодня мы выглядели не хуже Зари, создали моменты. Мы очень рады. Благодарен президенту и болельщикам за поддержку.

Александрия – Заря – 1: 0 – видео гола и обзор матча

Ключевой момент – у нас сейчас неплохая скамейка запасных. Я доволен, что мы хорошо выглядим физически, хотя сегодня было душновато на стадионе. Ребята почувствовали уверенность. Они увидели, что Заря подсела и стали играть агрессивнее в атаке. Благодарен Богу, что фортуна была на нашей стороне. Думал, что сыграем 0:0, но мы забили.

Задача остается прежней – попадание в топ-шестерку. Президент сейчас говорил не об этом, а поздравил и пожелал успехов в дальнейшем", – цитирует Шарана телеканал Футбол 2.