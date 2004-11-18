Шаран: Игроки Александрии очень расстроены, что сыграли вничью

Наставник Александрии Владимир Шаран поделился впечатлениями от поединка 14 тура УПЛ против Десны.

"Мы настраивались только на победу и по игре ее заслуживали, но нужно играть до конца и забивать второй мяч, чтобы чувствовать себя спокойно. Безусловно, ребята очень расстроены, что сыграли вничью.

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Причина, почему не удалось реализовать моменты – в мастерстве. Мы готовы физически на хорошем уровне для украинского чемпионата, мы много прессинговали, что было запланировано, подготовлено.

На протяжении всего поединка делать это – непросто, но мы выдерживали этот темп, делали все, чтобы выше встречать соперника, который много комбинирует. Мы учли эти особенности оппонента и сыграли с ними по-другому, чем в выездном матче.

У нас было достаточно контроля мяча, но те позиционные атаки, которые мы проводили были недостаточно остры. Хотелось бы, чтобы наши футболисты брали больше инициативы на себя, наносили больше ударов – этого не хватило в этом поединке.

Наша задача – попасть в шестерку. У нас не настолько квалифицированные игроки группы атаки, которые могут достигать успеха в каждом поединке. Мы побеждаем за счет коллективных действий, за счет физической подготовки, самоотдачи. У нас команда – приличного уровня", – сказал Шаран в эфире телеканала "Футбол 1".

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