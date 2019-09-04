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Шаран: Игроки Александрии хотели сыграть в Лиге Европы с Арсеналом или Манчестер Юнайтед

4 сентября 23:22 8 Читати українською
Шаран: Игроки Александрии хотели сыграть в Лиге Европы с Арсеналом или Манчестер Юнайтед
Владимир Шаран / Фото ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран не опустил руки после объявления результатов жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

"Я понимаю, что ребята хотели сыграть с Арсеналом, с Манчестер Юнайтед. Но когда я увидел все группы, и ожидал, куда попадет Александрия, сказал – хоть бы обошлось без тяжелых перелетов, потому что потом нам играть в чемпионате Украины, нужно не забывать и об УПЛ. И когда я увидел группу, где были Арсенал, Астана и Партизан, думаю – только бы не в эту группу.

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Когда нам достался Вольфсбург, Сент-Этьен и Гент, то уже немного успокоился. Не в том плане, что эти команды слабее. Стало спокойнее в психологическом плане, потому что мы на сборе в Нидерландах играли с соперниками уровня Сент-Этьена и Гента. Поэтому, можем надеяться на положительный результат с этими командами.

Однозначно, что будем выступать достойно. Главное, что первая игра у нас на выезде в Вольфсбурге с одноименным мощным клубом. Я сравнил трансферную стоимость команд, участвующих в групповом этапе Лиги Европы. Мы на третьем месте снизу (46 место). Вольфсбург – на девятом месте. Сент-Этьен – на 17. Гент – на 22 месте", – цитирует Шарана официальный сайт клуба.

Напомним, Александрия попала в группу І, где ей конкуренцию составят Сент-Этьен, Вольфсбург и Гент.

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