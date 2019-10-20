Шаран готовится к сверхтяжелой неделе Александрии – впереди Лига Европы, Динамо и Шахтер

Главный тренер Александрии Владимир Шаран оценил состояние своей команды перед важнейшими матчами в чемпионате Украины и еврокубках.
"Впереди очень трудный период. Три матча за неделю с Динамо, Сент-Этьеном и Шахтером. Будет очень трудно. Пока непосредственно готовились к Динамо, изучали их.
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Обычная подготовка, ничего нового мы не придумываем. Физическое и психологическое состояние на хорошем уровне. Мы победили в прошлом туре, у нас есть очковый гандикап в турнирной таблице, чтобы увереннее себя чувствовать в матче с Динамо", – сказал Шаран в эфире ФутболNEWS.
Напомним, сегодня Александрия проведет выездной матч против Динамо, а уже в четверг встретится с Сент-Этьеном в Лиге Европы.
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