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Шаран: Для наших игроков 26 дней отпуска – много

11:22 64 Читати українською
Шаран: Для наших игроков 26 дней отпуска – много
Владимир Шаран / фото: ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о подготовке команды к сезону 2018/19.

"Что касается новичков, то их можно использовать и на фланге, имея в виду Задераку, и в центре поля, ведь нам не хватало креатива. Ковалец может отдать хорошую передачу и забить может. Варианты разные.

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Для наших игроков отпуск 26 дней – многовато. Отдыхать всегда хорошо, но физические кондиции нужно было подтягивать. Мы это делали и перед выездом в Болгарию и в течение всего сбора. Было видно, что физические кондиции не на уровне. Не могу сказать, что я остался доволен игрой команды, но в целом, по организации в последних матчах, ребята действовали неплохо. Однако технического брака было много.

Команда с технической точки зрения очень быстро работает с мячом, думает. Легионеры добавили креатива, мысли. Видно, что команда уже сыгралась и ставит перед собой высокие цели. Мы будем это учитывать и ребята это тоже понимают", – цитирует Шарана телеканал Футбол 1.

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