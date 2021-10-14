"За месяц будет видно, что и как. Главное, чтобы все основные игроки были здоровы и находились в хороших физических кондициях. Ведь сейчас будут очередные матчи в Лиге чемпионов, и, конечно же, много сборников будут в них задействованы.

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Играть со сборной Боснии у нее дома будет действительно тяжело. Если прижаться к своей штрафной площади и отдать инициативу сопернику, то рассчитывать на победный результат весьма сложно. Стоит также учитывать, что во Львове трое основных игроков боснийской команды пропускали игру, а в очередном поединке на них тренер сможет ориентироваться. Но как бы там ни было, у нас будет больше шансов на контратаку. Однако строить игру против такой команды с расчетом на контратаки будет очень тяжело. Не сказал бы, что сборная Боснии и Герцеговины команда топ-уровня, но по львовскому матчу она мне понравилась. После пропущенного мяча она играла неплохо.

Я считаю, что в заключительном поединке отборочного этапа сборная Украины тоже будет играть по привычной схеме, ничего не меняя. Но нужно реализовывать свои моменты, и прежде всего, сыграть «на ноль» в обороне. Сказать, что мы вообще не можем рассчитывать на победу – это будет неправильно. Но будет непросто. Во Львове опорные полузащитники, и Ярмоленко, и Цыганков, и Яремчук очень "глубоко" играли. Как только начинали действовать немного "выше" – сразу же была совсем другая картинка", – сказал Шаран в комментарии Meta Ratings.

Напомним, украинцам осталось провести лишь одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном матче против Боснии и Герцеговины команде Петракова нужно побеждать, чтобы гарантировать себе второе место в группе D. Поединок состоится 16 ноября.

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