"Хахлев и Месхи недавно переболели и будут заниматься индивидуально. Все остальные игроки здоровы и готовы работать. Мы рассматриваем новичков на каждую позицию, но какие будут, пока неизвестно. Надеемся, что они будут. Сейчас у нас 22 игрока: три вратаря и 19 полевых. На сборах присоединятся еще 3-4 футболиста.

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У нас будет по две тренировки в день до 10 февраля. Четвертого, седьмого и десятого числа мы сыграем контрольные матчи. 11-го – выходной, 12-го – тестирование, а 17-го, 19-го и 20-го снова запланированы поединки", – сказал Шаран в комментарии Футбол NEWS.

Одна фамилия новичка Миная уже известна. Meta-ratings утверждает, что Александр Бандура достиг договоренности и отправился на сбор вместе с закарпатцами. 35-летний голкипер был в статусе свободного агента после разрыва контракта с Рухом.

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