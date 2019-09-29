Шаран: Александрия имела преимущество над Львовом

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал победу над Львовом (2:0) в матче 9 тура УПЛ.

"Самым большим волнением в сегодняшнем поединке было то, что ПФК Львов – неудобный соперник для нас. Когда команда еще называлась Верес и впоследствии, когда была переименована во Львов... Мы в домашних поединках не одержалии ни одной победы. Учитывая, что Владимир Иванович Мазяр работал еще со Сталью, мы тоже не могли победить их дома.

Александрия – Львов –​​​​​​​ 2:0 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

Знали, что у тренера соперников сегодня – день рождения. И поэтому еще больше волновались. Всегда футболисты хотят сделать подарок своему тренеру.

За два дня до игры, когда мы тренировались на центральном стадионе, я видел, что ребята были в довольно хорошем настроении, хорошо двигались. Но так бывает, что если команда бежит за два дня до игры, то затем происходит спад. Сегодня было не то движение, не та скорость, много брака, какая-то инертность и неуверенность. Может, силы берегли на четверг.

Александрия уверенно обыграла Львов и поднялась на второе место

Но самое главное, что мы одержали сегодня победу. Игрой в большинстве времени я остался недоволен. В конце было волнение, что команда соперников может сравнять счет. И это была бы трагедия, потому что мы превосходили соперников в этом поединке", – цитирует Шарана официальный сайт Львова.