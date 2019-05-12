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Шаран: Александрии необходимо усиление, все зависит от руководства

12 мая 00:27 120 Читати українською
Шаран: Александрии необходимо усиление, все зависит от руководства
Владимир Шаран / Шахтер

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение своей команды от Шахтера.

4’ Давид Хочолава
60’ Жуниор Мораес
 
Евгений Банада 32’
4’ Давид Хочолава
32’ Евгений Банада
60’ Жуниор Мораес

"Поздравляю Шахтер с победой. Команда действительно в оптимальных кондициях и, возможно, мыслями частично в финале Кубка, который состоится в среду. Учитывая наши серьезные кадровые потери, я доволен тем, как мы действовали в обороне: организованно, компактно, с самоотдачей. Конечно, в атаке мало что получалось.

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В Лиге Европы мы однозначно будем играть, вопрос только, с какого места туда выйдем, попадем в групповой этап или в квалификацию. Разговор с руководством об усилении планируется только после того, как это будет определено. Усиление необходимо – это видите и вы, и я. Все зависит от руководства и финансовых возможностей. Разговор с президентом впереди.

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Где будем проводить домашние матчи, если выйдем в групповой этап Лиги Европы? Честно говоря, ответить пока не могу, потому что некомпетентен в этом вопросе. Разговоры пока не было. Но в Александрии мы однозначно не будем играть, если выйдем в групповой этап. Думаю, это всем понятно", – цитирует Шарана официальный сайт Шахтера.

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Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран Шахтер - Александрия
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