Шаран: Александрии необходимо усиление, все зависит от руководства

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение своей команды от Шахтера.

"Поздравляю Шахтер с победой. Команда действительно в оптимальных кондициях и, возможно, мыслями частично в финале Кубка, который состоится в среду. Учитывая наши серьезные кадровые потери, я доволен тем, как мы действовали в обороне: организованно, компактно, с самоотдачей. Конечно, в атаке мало что получалось.

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В Лиге Европы мы однозначно будем играть, вопрос только, с какого места туда выйдем, попадем в групповой этап или в квалификацию. Разговор с руководством об усилении планируется только после того, как это будет определено. Усиление необходимо – это видите и вы, и я. Все зависит от руководства и финансовых возможностей. Разговор с президентом впереди.

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Где будем проводить домашние матчи, если выйдем в групповой этап Лиги Европы? Честно говоря, ответить пока не могу, потому что некомпетентен в этом вопросе. Разговоры пока не было. Но в Александрии мы однозначно не будем играть, если выйдем в групповой этап. Думаю, это всем понятно", – цитирует Шарана официальный сайт Шахтера.