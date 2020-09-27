Главный тренер Александрии не скрывал удовлетворения от второй победы в сезоне 2020/21. В рамках 4-го тура подопечные Шарана разгромили СК Днепр-1 со счетом 4:1.

"Хотел бы поздравить наших болельщиков, потому что они заждались победы, а также нашего президента Сергея Кузьменко. Он делает все возможное для того, чтобы люди радовались после игры, а мы тоже после матча имели в раздевалке отличное настроение. Это самое главное, ведь ситуация была сложной после двух поражений.

Провальный старт Йовичевича в видеообзоре матча Александрия – СК Днепр-1 – 4:1

Очень хотели победы над серьезным соперником. Команда у СК Днепр-1 – очень серьезная и мы знаем, сколько в нее вложили в межсезонье. Конечно, пришел новый тренер, мы его прекрасно знаем по работе с Карпатами. Мы хотели навязать свою игру, которая, может, кому-то не нравится, но главное, что мы достигли убедительной победы.

Мы играли с двумя нападающими, изменили тактическую схему и пытались больше играть вперед. После матчей, когда мы не забивали, хотели агрессивно сыграть в атаке. Хотели сегодня забить для уверенности и, конечно, победить", – рассказал Шаран в эфире Youtube-канала Александрии.

Заметим, этот матч стал дебютным для Йовичевича на посту главного тренера СК Днепр-1. После 4-х туров его команда набрала лишь одно очко и занимает 13 место в таблице. Александрия – на 4-й позиции (6 пунктов).

Александрия разгромила СК Днепр-1 и испортила возвращение Йовичевича в УПЛ