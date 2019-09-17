Шаран – о матче с Вольфсбургом: Понимаем, что теперь за Александрию будет болеть вся Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран, накануне вылета в Германию, поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Вольфсбурга.

"Вольфсбург любит играть на контратаках. Схема очень хорошая и подбор игроков под эту схему у них есть. Они не отходят от своей формации: 3-4-3, и нам нужно быть готовыми к тому, как они начнут матч. Естественно, они умеют применять прессинг на чужой половине, а когда забивают, сразу закрываются.

Вольфсбург должен быть осторожен с Александрией, – защитник "волков" опасается украинцев

Нужно сыграть так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза болельщикам, футболистам и президенту клуба. Понимаем, что теперь нас будет болеть вся Украина", – отметил Шаран в эфире канала Футбол 1.

Напомним, что матч между Вольфсбургом и Александрией состоится в четверг, 19 сентября, в Германии. Начало игры в 22:00. В параллельном матче группы I Гент с украинцамий Игорем Пластуном, Романом Безусом и Романом Яремчуком дома сыграет против Сент-Этьена.

Вольфсбург: ґрунтовний тренер, травмовані зірки та стурбований екс-"динамівець" – Олександрія може гідно стартувати в ЛЄ