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Шаран – о матче с Вольфсбургом: Понимаем, что теперь за Александрию будет болеть вся Украина

17 сентября 22:44 46 Читати українською
Шаран – о матче с Вольфсбургом: Понимаем, что теперь за Александрию будет болеть вся Украина
Владимир Шаран / фото: ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран, накануне вылета в Германию, поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Вольфсбурга.

 

"Вольфсбург любит играть на контратаках. Схема очень хорошая и подбор игроков под эту схему у них есть. Они не отходят от своей формации: 3-4-3, и нам нужно быть готовыми к тому, как они начнут матч. Естественно, они умеют применять прессинг на чужой половине, а когда забивают, сразу закрываются.

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Нужно сыграть так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза болельщикам, футболистам и президенту клуба. Понимаем, что теперь нас будет болеть вся Украина", – отметил Шаран в эфире канала Футбол 1.

Напомним, что матч между Вольфсбургом и Александрией состоится в четверг, 19 сентября, в Германии. Начало игры в 22:00. В параллельном матче группы I Гент с украинцамий Игорем Пластуном, Романом Безусом и Романом Яремчуком дома сыграет против Сент-Этьена.

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