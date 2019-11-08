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Шаран – о матче с Сент-Этьеном: Это была самая ценная ничья, ведь проигрывали 0:2

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Шаран – о матче с Сент-Этьеном: Это была самая ценная ничья, ведь проигрывали 0:2
Владимир Шаран / Getty images

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился впечатлениями после матча 4-го тура Лиги Европы против Сент-Этьена (2:2).

84’ Денис Безбородько
90+2’ Максим Задерака
 
Вахби Хазри 24’
Махди Камара 73’
24’ Вахби Хазри
73’ Махди Камара
84’ Денис Безбородько
90+2’ Максим Задерака

"Эмоции переполняют. Это была ценная ничья, ведь проигрывали 0:2. Вчера смотрели Шахтер, радовались их камбэку. Говорили в перерыве, что все может случиться.

Александрия – Сент-Этьен – 2:2 – видео голов и обзор матча

У нас было преимущество сначала матча, были моменты, могли забить. Знали, как будет играть Сент-Этьен. Хорошо, что перед этим матчем была встреча с Мариуполем, который играл по этой же схеме. Мы проявили характер. Я очень доволен. Это как победа для нас. Результат важен в плане психологии. Борьба продолжается.

Акцентировали внимание на том, что пропускаем в первой половине первого тайма. Это волнение, хотя первый гол – это следствие тактической ошибки. Такое бывает. Но главное, что мы собрались. Не хватает в атаке нескольких футболистов. Защищаемся мы неплохо. Мы понимали, что у них будет большинство в центре поле с выходом Камара. Но его гол – детские ошибки.

Когда команда пропускает первой не по игре – это удар по психологии. Но я волновался за физику. Спросил в перерыве – будем продолжать прессинг или перейдем на позиционную игру. Ребята сказали, что выдержат.

Александрия в компенсированное время вырвала ничью с Сент-Этьеном

Увидел, что в конце первого тайма силы покидали команду. Но я приятно удивлен – во втором тайме прибавили. Ребята профессионалы, и есть фундамент, который заложили на сборах", – сказал Шаран в эфире ТК Футбол.

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Лига Европы Александрия - Сент-Этьен Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
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