Шаран – о формате УПЛ: Кому-то выгодно, чтобы Шахтер и Динамо играли между собой четыре раза

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился мнением относительно формата премьер-лиги в сезоне 2019/20.

"Хотелось бы 16 команд. Но есть нюансы. Кому-то выгодно, чтобы Динамо и Шахтер играли между собой по четыре раза. Это продукт, который можно продать за границу, по мнению некоторых функционеров.

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Сейчас есть три претендента на повышение в классе СК Днепр-1, Металлист 1925, Волынь. Они стремятся и готовы играть в УПЛ, как в финансовом плане, так и по инфраструктуре, отвечающей всем требованиям.

Предположим, перечисленные клубы вошли. Пройдет год. Будут ли готовы следующие команды зайти взамен вылетевшим, потянуть финансово и быть устойчивыми, а не временными правителями? Вот в чем вопрос, и здесь есть сомнения. А так – я за 16 команд", – цитирует Шарана UA-Футбол.

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