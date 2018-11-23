toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ЛЬВОВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шаран – о формате УПЛ: Кому-то выгодно, чтобы Шахтер и Динамо играли между собой четыре раза

16:48 142 Читати українською
Шаран – о формате УПЛ: Кому-то выгодно, чтобы Шахтер и Динамо играли между собой четыре раза
Владимир Шаран / фото из соцсетей

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился мнением относительно формата премьер-лиги в сезоне 2019/20.

"Хотелось бы 16 команд. Но есть нюансы. Кому-то выгодно, чтобы Динамо и Шахтер играли между собой по четыре раза. Это продукт, который можно продать за границу, по мнению некоторых функционеров.

Шаран: Сейчас Динамо на подъеме, команда демонстрирует зрелую игру

Сейчас есть три претендента на повышение в классе СК Днепр-1, Металлист 1925, Волынь. Они стремятся и готовы играть в УПЛ, как в финансовом плане, так и по инфраструктуре, отвечающей всем требованиям.

Предположим, перечисленные клубы вошли. Пройдет год. Будут ли готовы следующие команды зайти взамен вылетевшим, потянуть финансово и быть устойчивыми, а не временными правителями? Вот в чем вопрос, и здесь есть сомнения. А так – я за 16 команд", – цитирует Шарана UA-Футбол.

"Людей из палаты вывозили на тот свет". Экс-игрок Металлиста и Карпат – об "овцах", Большом Мазяре и 12 швов Шаран

Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев формат УПЛ Владимир Шаран Владимир Шаран Александрия Александрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
46
мин
Байер
21:30
Штутгарт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук