Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте сообщило, что Владимир Шаран стал лучшим тренером 23-го тура украинской Премьер-лиги. Специалист получил средний балл 4,4.

Забарный – лучший игрок 23-го тура УПЛ

Напомним, накануне Александрия на своем поле одолела Шахтер со счетом 2:0 и прервала четырехматчевую безвыигрышную серию. "Горожане" одержали победу над "горняками" впервые за десять игр между собой – до этого Шахтер выиграл в 6 поединках, а еще три матча свел вничью.

Победа позволила подопечным Шарана набрать 29 очков и подняться на седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ.

Александрия одержала историческую победу над Шахтером – обескровленные "горняки" рискуют потерять вторую позицию в УПЛ