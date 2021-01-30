Бразильский Шапекоэнсе в драматическом стиле оформил чемпионство в местной Серии B. Путевки в элиту также получили Америка Минейро, Жувентуде и Куяба Эспорте.

Многострадальные "зеленейшие" оформили в чемпионство в финальном туре, одолев Конфьянсу на своем поле (3:1).

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Чемпион определился по дополнительным показателям. Решающим стал гол Шапекоэнсе на 90+9-й минуте – Анселмо Рамон хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый в стиле чеха Паненки. Несколько мгновений спустя капитан "Шапе" Алан Рушел поднял над головой трофей. Именно он единственный продолжает активные выступления из тех, кто выжил в ужасной авиакатастрофе 2016 года.

Напомним, что тогда на территории Колумбии разбился самолет с целой командой, тренерским штабом и президентом. Всего погиб 71 человек, шестеро получили ранения.

Зірка телешоу, шокуючий вигнанець та письменник: де зараз гравці Шапекоенсе, які вижили після авіакатастрофи