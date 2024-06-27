Полузащитником сборной Украины и киевского Динамо Николаем Шапаренко интересуются в Серии А.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, на матче сборной Украины против Бельгии Шапаренко просматривал скаут римского Лацио.

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По словам журналиста, 25-летний украинец очень нравится римскому клубу, и есть вероятность, что стороны вскоре перейдут к переговорам о возможном трансфере.

К слову, прошлом сезоне Шапаренко провел за Динамо 26 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 8 ассистов. Также Николай отметился голом и результативной передачей в составе сборной Украины на Евро-2024. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

К слову, по итогам прошлого сезона Лацио финишировал в турнирной таблице Серии А на седьмой строчке.

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