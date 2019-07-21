Шапаренко заинтересовал английские гранды, – СМИ

Талантливый хавбек киевского Динамо Николай Шапаренко попал на радары топовых клубов Англии.

Среди претендентов на 20-летнего игрока – Арсенал, Челси и Манчестер Юнайтед, информирует CaughtOffside.

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Ведущие клубы Туманного Альбиона следили за прогрессом полузащитника на протяжении последних месяцев. "Аристократы" имели возможность оценить уровень Шапаренко в противостоянии 1/8 финала Лиги Европы этого года. В борьбу за украинского проспекта может вмешаться и Вест Хэм, за который выступает Андрей Ярмоленко.

Источник добавляет, что ожидать перехода в текущее трансферное окно не стоит, поскольку у молодого динамовца нет достаточного количества игр за сборную Украины, что создает проблемы для получения рабочей визы в Великобритании.

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