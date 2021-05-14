"Чтобы забить самому, где-то не хватило удачи, не заслужил на гол, наверное. Надо больше работать и тогда голы придут.

Гол и незабитый пенальти Цыганкова в видеообзоре финала Кубка Украины Динамо – Заря – 1:0

Мы были уверены в себе, готовились к финалу, знаем себе цену и прекрасно осознаем, на что мы способны на поле. Я не сомневался ни в себе, ни в команде, ни в тренерском штабе.

У Зари есть быстрые игроки, их главная сила – контратаки. Мы опасались, что соперник может использовать свой козырь.

Опустошенность после победного сезона? Нет, впереди еще чемпионат Европы. Хочется выступить на этом турнире достойно", – цитирует Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, киевский гранд минимально одолел луганчан благодаря голу Цыганкова и оформил дубль в сезоне 2020/21.

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