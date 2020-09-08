Тренерский штаб "бело-синих" активно готовит подопечных к матчу третьего тура УПЛ против Десны, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Милан начнет переговоры поо Миколенко при одном условии

К тренировкам вернулся хавбек Николай Шапаренко, который досрочно покинул расположение сборной Украины из-за мышечной травмы. Также в сегодняшнем занятии приняли участие и другие игроки "сине-желтых", среди которых – Георгий Бущан, Александр Тымчик, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Владислав Супряга.

Поединок Динамо – Десна состоится 11 августа, начало в 19:00.

"Беру без перегляду, в команді повинен бути рудий": як Циганков опинився у Динамо, а Блохін і Буряк прали форму у тазику